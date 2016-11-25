Vali Gül cami açılışınd

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Ulaş Baharözü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan, Baharözü Merkez Cemal ve Mukaddem Cami’sinin açılışına katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programda konuşan Vali Davut Gül, caminin yapımından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Caminin kısa sürede yapılmasının kendisini mutlu ettiğini de dile getiren Gül, “17 yıllık mülki amirlik hayatında birçok caminin temelini attık, birçok caminin açılışına gittik.Ama bu kadar kısa sürede bu ölçekte yapılan cami çok az gördük. Çoğu yerde 5-10 yıl inşaatı devam eden camilerimiz var. Bu işi özveriyle, sahiplenmenize, maddi ve manevi desteğinizle başardınız. Sizleri tebrik ediyorum.” dedi.

Camilerin aynı zamanda birer eğitim merkezi olduğunu söyleyen Vali Gül, şunları kaydetti:

“Camiler birer kültür merkezi, birer gençlik merkezidir. Bu camimizi de buna hitap edecek, buna cevap verecek şekilde planlamışlar. Bu açıdan da ben tebrik ediyorum. Allah bu camiyi cemaatsiz bırakmasın.”

Konuşmaların ardından açılışı yapılan camide Cuma namazı kılındı.

Programa Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün ve vatandaşlar katıldı.