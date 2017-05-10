Vali Gül, dünya 3'üncüsü halterci Toptaş'ı ödüllendirdi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Caner Toptaş’ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda 56 kiloda yarışan milli sporcu Caner Toptaş, koparmada 109 kiloyla, silkmede 128 kiloyla ve toplamda da 237 kiloyla dünya üçüncüsü olarak 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Toptaş’ı tebrik eden Vali Gül, “İlimizden başarılı sporcular yetişmesi bizleri çok mutlu etti. İnşallah sporcumuz daha da iyi yerlere gelecek.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Gül, Toptaş’ı altınla ödüllendirdi.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Salim Kılıç da hazır bulundu.