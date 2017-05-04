Vali Gül engelli haltercileri ödüllendirdi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Sivas İşitme Engelliler Derneği’nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “El beceriniz olacak, mesleğiniz olacak. Bunları yaparken de hem bedenen hem de ruhen diri kalabilmeniz için spor yapmanız lazım. Mümkünse lisanslı spor yapın. Dereceye giren sporcularımızın da başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gül, daha sonra, 21-22 Nisan’da Konya’da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası’nda, 210 kilo kaldırarak şampiyon olan Mehmet Doğan ile 61 kiloda Türkiye ikincisi olan Hanife Yılmaz’ı ve 49 kiloda Türkiye ikincisi olan Abdullah Kayapınar’ı ödüllendirdi.

– Özel eğitim uygulama merkezlerine ziyaret

Vali Gül, kentte faaliyet gösteren özel eğitim uygulama merkezlerini ziyaret etti.

İlk olarak Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret eden Gül, Okul Müdürü Hikmet Bektaş’tan bilgi aldı. Daha sonra merkezde eğitim alan çocukların seslendirdiği türküleri dinleyen Gül, çocuklarla bir süre ilgilendi.

Buruciye İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu’nu da ziyaret eden Gül, burada Okul Müdürü Sami Karakoç ve işitme engelli çocuklar tarafından karşılandı.

Karakoç ile eğitim merkezini gezen Gül, okulda verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Son olarak Sivas Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne geçen Gül, burada otistik çocukların eğitim aldığı sınıfları gezerek Okul Müdürü Mete Caykuş ve eğitimciler ile görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da yer aldı.