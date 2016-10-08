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Vali Gül, İrfan Meclisi Toplantısı'na katıldı

08 Ekim 2016 Cumartesi, 18:03
Vali Gül, İrfan Meclisine katıldı

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SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, İrfan Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Sivas Belediyesince Abdiağa Konağı’nda düzenlenen toplantıya, Gül’ün yanı sıra Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı ve üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören öğrenciler katıldı.

Gül, Sivas’ın başına gelen en güzel şeyin Belediye Başkanı Sami Aydın olduğunu belirterek, “Başkan Aydın’ın ilk döneminde Gürün kaymakamıydım, gerçekleştirdiği çalışmaları çok iyi biliyorum. Bu dönemde de yine hem Sivas’ın tanıtımı, hem de Sivas için yaptığı çalışmaları çok iyi biliyorum. Belediye Başkanı Sami Aydın’ın çalışmalarını takdirle karşılıyorum.” dedi.

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Gül, “Hayatınızda her şeyi başarabilirsiniz, başarının anahtarı çok çalışmak. Bunu yapmak elinizde, aldığınız diploma, sizin sadece diplomalı bireyler olmanızı sağlar, kendinizi de geliştirmelisiniz.” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Vali Gül, Başkan Aydın ve Rektör Yıldız’a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkanı Sami Aydın Sivas Vali Davut Gül

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