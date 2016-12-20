Vali Gül, İŞGEM inşaatında incelemede bulundu

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) inşaatında incelemede bulundu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gül, merkez hakkında Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnşaatın 2017 yılında tamamlanacağını belirten Gül, kentte girişimcilerin iş kurmasını ve geliştirmesini sağlamak amacıyla İş Geliştirme Merkezi kurulması için çalışma başlatıldığını anımsattı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulan ve kabul gören projenin 7,2 milyon avro bütçeli bir iş olduğunu kaydeden Vali Gül, İŞGEM’i işletmekle yükümlü olan kurumların İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü olduğunu aktardı.

OSB’de, İŞGEM’in 10 bin metrekare alana kurulacağını, içerisinde 150 kişilik konferans salonu, eğitim salonu, bilgisayar salonu, toplantı salonu, görüşme odaları yönetim odaları ile lokanta bulunacağını belirten Gül, İŞGEM’in şehrin sosyo-ekonomik gelişimine katkılar sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu inşaat bittiğinde merkez, işletmelerin hayatta kalma ve büyüme imkanlarını artırarak istihdam yaratacak bir iş kurma modeli olacak. İŞGEM ofis ve üretim alanı mobilya, bilgisayar ve internet ağı, güvenlik, eğitim bilgisayar, görüşme, toplantı ve konferans salonları gibi temel fiziksel altyapı hizmetleri sunacak. Faks, fotokopi, sekreterlik ve posta gibi temel ofis desteği hizmetleri de sunacak İŞGEM, iş planı hazırlanması, muhasebe, yasal ve bürokratik konularda danışmanlık, vergi, istihdam, planlama, yönetim ve pazarlama konularında girişimsel başlangıç ve danışmanlık hizmeti verecek.”

Vali Gül daha sonra OSB’deki bazı fabrikaları gezdi.