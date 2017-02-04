Vali Gül, kamu yatırımlarını anlattı

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Demirciler Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen programda kamu yatırımlarını anlattı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Gül, Sivas’a yapılacak kamu yatırımları hakkında bilgi verdi.

Kentte hükümet konağı ek binasının yapılacağını aktaran Gül, şunları kaydetti:

“Defterdarlık binası çok kötü şartlarda, şu anda yatırım programında inşallah 15-20 gün içeresinde ihaleye çıkacağız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası depreme dayanıksız, bir ay içeresinde ihaleye çıkacağız. İŞ-KUR binası çok kötü durumda, bu yıl içeresinde ihaleye çıkacak. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ek bina yapıyoruz. Engelliler için Engelliler Yaşam Merkezi yapılacak. Huzurevi inşaatı zaten devam ediyor. 10 bin kişilik yurt yapacağız.”

Sivas’ın hızlı trene 2018 yılında kavuşmasının hedeflendiğini de sözlerine ekleyen Gül, “İkinci üniversite inşallah yapılacak. Köylerin alt yapısına geçtiğimiz yıllardan daha fazla yatırım yapacağız. İkinci organize sanayi için işlemler hızla ilerliyor. Hangi alana bakarsanız bakın ciddi anlamda plan ve proje var.” açıklamasında bulundu.

Sivas’ta devam eden ve proje aşamasında olan tünellerin toplam uzunluğunun 52 kilometre olduğunu kaydeden Gül, “2023 yılına kadar hepsi bitmiş olacak. Bu Sivas’ın gücü, Türkiye’nin gücü, sizlerin gücü.” ifadesini kullandı.

Kızılırmak İlköğretim Okulundan başlayan ve Selçuk Anadolu Lisesine kadar devam 140 bin metrekarelik alanda bir dönüşüme gidileceğini aktaran Sivas Valisi Gül, bu bölgedeki tarihi alanların restorasyonunun yapılacağını, sağlam binaların cephelerinin giydirileceğini ve küçük olanların da yıkılacağını kaydetti.

Eski numune hastanesinin bulunduğu yere cami yapılacağını ifade eden Gül, Halk Eğitim Merkezi ve Kızılırmak İlköğretim Okulu’nun bulunduğu bölgenin el sanatları çarşısı olacağını ifade etti.