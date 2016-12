Vali Gül, kentteki uygulamarı denetledi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Sivas’ı çevre illere bağlayan karayolu güzergahları üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki uygulamaları denetledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, görev yapan asker ve polislerden denetimle ilgili bilgi alan Vali Gül, uygulama yapılan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Gerekli tedbirlerin alınması konusunda güvenlik güçlerine uyarılarda bulunan Gül, suç ve suçlularla aralıksız mücadele edileceğini vurguladı.

Uygulamaların amacının suçu önlemek, vatandaşların huzurunu sağlamak olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için denetim şart. Gece-gündüz, kar-kış demeden görev yapan güvenlik kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Vatandaşlarımıza güvenlikleri için gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Tüm bu faaliyetler hepimizin güvenliği ve vatandaşlarımızın huzuru içindir. 24 saat süren denetimde bulunan güvenlik güçlerimize moral ve motivasyon sağlamak, hem de çalışmaları yakından izleme fırsatı bulmaktayız. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihbarı değerlendiriyoruz. Her fırsatta da hem güvenlik güçlerimizle hem de vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz.”