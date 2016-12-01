Vali Gül, kurumları ziyaret etti

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Davut Vecdi Ersöz, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Seyid Akboğa ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen’i ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gül ilk olarak sağlık alanında yürütülen hizmetler hakkında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Davut Vecdi Ersöz’den brifing aldı.

Vali Davut Gül, Sağlık Bakanlığı yatırım programı kapsamında Sivas’a sağlık alanında önemli projelerin yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Sivas’a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, “Şehrimizin sağlık sektöründe en iyi hizmeti alması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi.

Daha sonra ÇEDAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Gül, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Seyid Akboğa’dan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Davut Gül daha sonra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve diğer komuta kademesi ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı şeref defterini imzalayan Gül, asayiş faaliyetleri hakkında bilgiler alarak bir süre sohbet etti.