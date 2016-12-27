Vali Gül, muhtarlarla bir araya geldi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gül Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Duran Koç’tan bilgi aldı.

Ziyarette il merkezindeki mahalle muhtarlarıyla sohbet eden Gül, muhtarların şehre dair fikir ve önerilerini aldı.

Gül, muhtarların önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, muhtarların yerelde ve kırsalda hizmetlerin yapılmasında büyük katkıları olduğunu dile getirdi.

Muhtarların taleplerini her zaman dikkate aldıklarını aktaran Gül, “İmkanlar ölçüsünde şehrimize en güzel hizmetleri kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin dört bir köşesinde yatırımlar devam ediyor. Bu hizmetlerin kazandırılmasında muhtarlarımızın da emekleri var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Koç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Gül’ün diyalog ve istişarelere önem veren yöneticilik anlayışıyla Sivas’a önemli hizmetlerde bulanacağına inandıklarını dile getirdi.