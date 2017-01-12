Vali Gül, öğrencilerle bir araya geldi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Lisesi tarafından düzenlenen “15 Temmuz” adlı programa katıldı.

Sivas Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Gül, 130 yıllık bir geçmişe sahip olan Sivas Lisesi’nde öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ve gezi parkı olaylarının tesadüf olmadığını belirten Gül, “Gezi parkı olaylarının olduğu dönemde Türkiye ekonomik ve sosyal anlamda en iyi dönemini yaşadı. Hatırlarsanız IMF’ye borçlarımızın sıfırlandığı, üçüncü köprünün ve ihalenin yapıldığı, Kanal İstanbul’un gündeme geldiği ve gerçekten sosyal barışın, kardeşliğin en üst seviyede olduğu dönemde insanlar ağaçların kesilmesini bahane ederek bir darbe girişimi sergiledi.” diye konuştu.

Gezi parkı olaylarında başarılı olamayanların girişimlerine devam ettiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

“17-25 Aralık’ta bir senaryo ürettiler. Ardından da 15 Temmuz’da bir darbe girişimine daha kalkıştılar. Amerika iki sebepten dolayı çok güçlü. Birincisi kendi içindeki hainleri bulur ve mutlaka cezalandırır. İkincisi başka ülkelerin içinde bulunan hainleri bulur ve mutlaka faydalanır. İşin özeti bu. 15 Temmuz bizim içimizdeki hainlerin kullanıldığı bir süreç. Bir darbe girişimi de değil. Bir yönetimi devir alma işi değil. Eğer bir darbe girişimi olsaydı, bir yönetime talip olma meselesi olsaydı, doğuda, Güneydoğuda bulunan asker oradaki mevzisini terk edip Ankara’ya gelmezdi. Uluslararası güçler bu teröristleri bahane edip Türkiye’ye müdahale edip ikiye üçe bölünmüş bir ülke olacaktık. Çok şükür milletimizin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve Allah’ın yardımı ile de bu senaryo boşa gitti. Bundan sonra bize düşen görev, farklılıklarımızı zenginlik saymak.”

Konuşmaların ardından program, 15 Temmuz darbe girişimi anısına okunan türkü ve sinevizyon gösteresi ile devam etti.

15 Temmuz sürecinde yaşanan olayları anlatan fotoğrafların bulunduğu koridorun açılışını da yapan Vali Gül ve beraberindekiler, daha sonra eğitim gören öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedi.

Programa, Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, okul müdürü Selahattin Erdem ve öğrenciler katıldı.