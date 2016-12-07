Ana Sayfa   >   Genel   >   Vali Gül, okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi

Vali Gül, okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi

07 Aralık 2016 Çarşamba, 17:50
Vali Gül, okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi

Benzer Konular

Gazeteciler Vali Gül ve Başkan Aydın'ı ziyaret etti
Gazeteciler Vali Gül ve Başkan Aydın'ı ziyaret etti
Sivas Valisi Gül'e ziyaret
Sivas Valisi Gül'e ziyaret
Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi, Vali Gül'ü ziyaret etti
Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi, Vali Gül'ü ziyaret etti

SİVAS (AA) – Vali Davut Gül, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, istişare toplantısı, 2. Susamışlar Konağı’nda yapıldı.Toplantıya Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve şube müdürleri katıldı.

Okullardaki sorunları dinlemek için bir araya geldiklerini belirten Vali Gül, “Sorunlarınızı, önerilerinizi ve tavsiyelerinizi dinlemek için bir araya geldik. Sivas’ta eğitim kalitesinin daha ileriye gitmesi için bu anlamdaki katkılarını alıp arkadaşlarımızla beraber belirli bir takvim içinde yol haritası belirlemek istiyoruz. Sizler bizzat uygulamanın içindesiniz. Tecrübeleriniz ve bu anlamda katkılarınız bizim işimizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Sizler daha çok konuşacaksınız ve biz sizi dinleyeceğiz.” dedi.

Toplantının ardından Gül, okul aile birliği başkanları ile bir araya gelerek sohbet etti.

öğretmen Sivas Valisi Davut Gül

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet