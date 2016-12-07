Vali Gül, okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi

SİVAS (AA) – Vali Davut Gül, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, istişare toplantısı, 2. Susamışlar Konağı’nda yapıldı.Toplantıya Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve şube müdürleri katıldı.

Okullardaki sorunları dinlemek için bir araya geldiklerini belirten Vali Gül, “Sorunlarınızı, önerilerinizi ve tavsiyelerinizi dinlemek için bir araya geldik. Sivas’ta eğitim kalitesinin daha ileriye gitmesi için bu anlamdaki katkılarını alıp arkadaşlarımızla beraber belirli bir takvim içinde yol haritası belirlemek istiyoruz. Sizler bizzat uygulamanın içindesiniz. Tecrübeleriniz ve bu anlamda katkılarınız bizim işimizi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Sizler daha çok konuşacaksınız ve biz sizi dinleyeceğiz.” dedi.

Toplantının ardından Gül, okul aile birliği başkanları ile bir araya gelerek sohbet etti.