Vali Gül, okul müdürleriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Susamışlar Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıda okul müdürleri ile bir araya gelen Gül, talep ve önerileri dinledi.

Eğitim camiasının talep ve sorunlarını dinlemek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Gül, “Daha çok sizleri dinlemek, okulun varsa herhangi bir problemi onları not almak, belli bir takvim içerisinde, imkanlar doğrultusunda çözüm üretmek üzere buradayız. Bu akademik başarıyla, fiziksel eksikliklerle veya gördüğünüz başka bir konuyla ilgili olabilir. Dolayısıyla hepinize söz vermek istiyoruz. Okulun başarısının bir tık daha yukarıya gitmesi, çocuklarınızın ve sizlerin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi bizim temel amacımızdır.” dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da katıldı.