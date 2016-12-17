Vali Gül, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Gül, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların vatan olabilmesi için bedel ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Bu toprakların bedelinin millet olarak ödenmeye devam ettiğini aktaran Gül, “Baktığımızda din ve mezhep savaşları var, ama bu topraklara bakıldığında Anadolu insanının diliyle meşrebiyle ırkıyla, mezhebiyle ilgilenmediği ve tek bir kriterinin olduğu ve o kriterinde vatana millete samimiyetle bağlılık olduğunu hepimiz görüyoruz. Sizlere bir kez daha başsağlığı diliyorum, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Kapımız sizlere 24 saat açık. Devlet olarak, şehit ve gazilerimize bir diyet borcumuz var. Bizler ne yaparsak yapalım sizlere borcumuzu asla ödeyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, evlat acısının tarifi olmayan bir acı olduğuna dikkat çekti.

Şehitlik mertebesinin önemine vurgu yapan Aydın, “Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan dış güçler var. Oynanan oyunlara karşı dikkatli olmalıyız. Bizim farklılıklarımızın zenginlik olduğunu bilmeliyiz. Son yıllarda mezhepçilik ön plana çıkarılarak, Türkiye ve bölgede bir takım iç karışıklık çıkarma gayretinde olanlar var. Ama asla başaramayacaklar.” açıklamasında bulundu.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut da, vatan savunmasında şehitliğin kutsal bir mertebe olduğunu kaydederek, şehit ve gazilerin ailelerine her türlü desteği sağlamak için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

Vali Gül ve eşi Gülden Gül, şehit ve gazi ailelerinin masalarını dolaşarak, bir süre sohbet etti.

Programa, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Vali yardımcıları Sezgin Üçüncü, Mehmet Nebi Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, şehit aileleri ve gaziler katıldı.