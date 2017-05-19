Vali Gül, TEOG birincileriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında (TEOG) tam puan alan 119 öğrenciyle yemekte buluştu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde yapılan TEOG’da 120 sorunun tamamını doğru yapan 119 öğrenci ve aileleri ile bir araya gelen Gül, öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere bundan sonraki süreçte başarı dileyen Gül, şunları kaydetti:

“Eğitimde verdiğiniz emeklerin karşılığını hemen bir gün sonra alamıyorsunuz. Kentte 119 öğrencinin girdikleri sınavda tam puan alması bizim için övünülecek bir şey. Her ne kadar ikinci TEOG sınavı birinciye göre daha kolay olsa bile sonuç itibarıyla bu sadece Sivas’a özgü bir şey değil. Bütün Türkiye’de ve Sivas’taki bütün öğrencilere böyle. Dolayısı ile sizin çocuklarınız yaşıtları ile girdikleri sınav sonucunda tam puan alarak onları geride bıraktı.”

Gül, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“119 çocuğun hem il merkezinde hem de ilçelerde olması şunu gösteriyor, çalışılırsa Altınyayla’da, Gürün’de, Zara’da, Suşehri’nde de tam puan alınabiliyor. Yine eğer çalışılmazsa merkezde de ilçelerde de başarısız olunuyor. Burada yine şöyle bir tespit yapabiliriz, dershaneler kapatıldıktan sonra bunun eğitime olumlu şekilde yansıdığını görüyoruz. Özellikle fırsat eşitliğinin oluşu ve bu fırsat eşitliği neticesinde köydeki öğrencimiz de devlet okulunda okuyan öğrencimiz de özel okulda okuyan öğrenci kadar şansa sahip olduğunu görüyoruz. İlgili öğrenci, ilgili veli, ilgili öğretmen, ilgili idareci bir araya geldiğinde, köyde de ilçede de şehir merkezinde de başarı oluyor.”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın tebriklerini de ileten Gül, “Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyor. Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz başta olmak üzere, bütün milli eğitim kadrosuna, bütün velilerimize ve hiç şüphesiz başarının mimarları öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Programa Vali Gül’ün eşi Gülden Gül de katıldı.