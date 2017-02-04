Vali Gül'den gazetelere ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, kentte yayın yapan gazeteleri ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Gazeteci İsmail Güneş Basın Sitesi’nde yer alan İrade Gazetesi’ni ziyaret eden Vali Gül, burada gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü Orhan Üngör ile bir süre sohbet etti.

Gazeteciliğin önemine vurgu yapan Gül, “Vatandaşın haber alma hakkı sizin üzerinizde. Kamu ile vatandaşları birleştiriyorsunuz. Zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Her geçen gün de çıtanız biraz daha yükseliyor.” dedi.

Daha sonra Hakikat Gazetesi’ni ziyaret eden Gül, burada gazetenin Yazı İşleri Müdürü Haydar Aldıkaçtı ve çalışanları tarafından karşılandı.

Gazetenin 1949 yılında çıkan ilk sayısını inceleyen Gül, Haydar Aldıkaçtı ile bir süre görüştü.

Bizim Sivas Gazetesi’ni de ziyaret eden Gül, gazetenin Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Kozu ve fahri danışmanı Berat Demirci ile bir araya geldi.

Vali Davut Gül, gazetenin uzun ömürlü olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Haftalık olarak yayınlanan Gazete Şehir’in imtiyaz sahibi Naci Yıldız’ı da ziyaret eden Gül, gazete hakkında bilgi aldı.

Vali Gül, önceki günlerde beyin kanaması geçiren gazeteci Sirer Doğan’ı da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.