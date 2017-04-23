Vali Gül'den hasta çocuklara ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi istasyon ek binasında tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Gül çifti, burada çocukların bayramını tek tek kutlayarak çocuklara çeşitli oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti.

Ardından Numune Hastanesi istasyon ek binasına geçen Gül, burada da çocukların sağlık durumu hakkında ailelerden bilgi alarak çocuklara hediyeler verdi.

Ziyaretlerin adından açıklamada bulunan Gül, hastanelerde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve refekatçıların ise kandilini kutladıklarını belirtti.