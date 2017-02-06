Vali Gül'den kurum ziyaretleri

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül’ün, kentteki bazı kurumları ziyaret ettiği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gül, kurum ziyaretleri kapsamında, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Türk Standartları Enstitüsünü ziyaret etti.

İlk olarak İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü ziyaret eden Gül, kurumun çalışmaları hakkında İl Müdürü Tanzer Erdem’den bilgi alarak, müdürlük bünyesindeki ofisleri gezdi.

Daha sonra Ticaret İl Müdürlüğüne geçen Vali Gül, burada İl Müdür Vekili Selim Baş ile bir araya geldi. Baş’tan brifing alan Gül, son olarak Türk Standartları Enstitüsünü de ziyaret ederek İl Temsilcisi Harun Yıldırım ile bir süre görüştü.

Kurum ziyaretlerinde il müdürlerine çalışmalarında başarılar dileyen Gül, yapılması planlanan yeni valilik ek hizmet binası ile birçok kurumun bir araya getirilmesinin planlandığını belirtti.

Mevcut hizmet binalarının yetersiz ve sosyal donatı olarak kısıtlı olduğunu aktaran Gül, “Pasaj içerisinde hizmet vermeye çalışan müdürlüklerimiz var. Buralarda asansör, engelli parkı, otopark gibi hizmetler yok. Yeni yapılacak valilik binası ile birçok kurum tek çatı altında olacak ve zaman kaybının da önüne geçilecek.” ifadelerini kullandı.