Vali Gül'den öğrenci yurduna ziyaret

SİVAS (AA) – Vali Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Hatice-Tül-Kübra Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül ve eşi Gülden Gül, öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Gül, öğrencilerin eğitim, ulaşım ve kültür sanat gibi konularda yönelttiği soruları cevapladı.

Gül, devlet olarak ülke genelinde birçok hizmet yapıldığını belirterek, “Devlet olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Öğrencilerimizi ağırlayan güzel bir tesisimiz var. Sizler ailelerinizin bizlere emanetisiniz. Sizlerin sorunlarıyla ilgilenmek istiyoruz. Kapımız 24 saat açık. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Öğrencilerimizin mutlu olmasını arzu ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç ise Vali Gül’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Üniversitesi yurtlarında toplam 11 bin öğrencinin kaldığını belirten Tunç, “Kurum olarak öğrencilerin geleceğine yön vermek için çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz ve öğrencilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz.” açıklamasında bulundu.