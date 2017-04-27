Vali Gül'den okul ziyaretleri

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, kentte eğitim veren üç okulu ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Sivas Fen Lisesini ziyaret eden Vali Gül, burada öğrencilerle öğle yemeği yedi.

Daha sonra okul müdürü Birol Elmacıoğlu ve öğretmenler ile bir araya gelen Gül, okulun eğitim kalitesinin ve başarısının daha da arttırılması üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Bireysel başarıdan ziyade kolektif başarının önemine dikkati çeken Gül, “Bir öğrenciden, bir öğretmenden ziyade öğretmenlerin kolektif katkısı, öğrencilerin kolektif çalışması kurumsal başarıyı getirir.” ifadesini kullandı.

Daha sonra Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Vali Gül, okul müdürü Abdulkadir Selvi ve öğretmenler ile bir süre sohbet etti.

Okulu gezen Gül, sınıflarda öğrencilerle görüşerek yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulda Afrika ve Asya kıtası başta olmak üzere 16 farklı ülkeden 24 öğrencinin eğitim aldığı sınıfı da ziyaret ederek yabancı öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Gül, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Gül, son olarak Muzaffer Sarıözen Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul müdürü Harun Kaya ve öğretmenler tarafından karşılanan Gül, okulu gezdikten sonra öğrencilerin müzik dinletisi programına katıldı.

Dinletinin son bölümünde sözlerini Muzaffer Sarıözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yazdığı ve bestesini ise okulun müzik öğretmeni Mustafa Dağdeviren’in yaptığı 15 Temmuz Marşı seslendirilirdi.