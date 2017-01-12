Vali Gül'den Şatıroğlu'na ziyaret

SİVAS (AA) – Vali Davut Gül ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun oğlu Ahmet Şatıroğlu’nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Ahmet Şatıroğlu’nu tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ziyaret etti.

Kısa süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında yatan Şatıroğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi alan Gül, hastaya ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şatıroğlu’nun bir an önce sağlığına kavuşmasını arzuladığını aktaran Gül, “Hastamızın genel durumu iyi. İnşallah kısa sürede taburcu olur. Doktorlarımız ünlü ozanımızın oğlu ile yakından ilgileniyor. Tedavi başarıyla devam ediyor. Hastamıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyor, acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Gül daha sonra hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.