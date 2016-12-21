Vali Gül'den SESOB'a ziyaret

SİVAS (AA) – Vali Davut Gül, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ziyaret etti.

SESOB’tan yapılan açıklamaya göre, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Gül, esnaf teşkilatı yöneticileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Esnaf teşkilatının yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Köksal, Vali Gül’ün göreve geldiği günden itibaren Sivas için güzel çalışmalar yaptığını, bu çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyledi.

Sivas’ın gelişmesi ve kalkınması için yapılan çalışmalara valilik olarak destek vereceklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

“Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Beşir Köksal, el sanatları çarşısı konusunda zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. Sivas’ta çarşı olmadığını ifade ediyor. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. El sanatları çarşısı yaparak Sivas’a kalıcı bir eser bırakacağız. Bu çarşı merkezde olduğu için meydan ve yeni yapılacak olan parkla bütünleştirilecek. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı insanlar bu çarşıdan alışveriş yapacak. Çarşımızı en kısa zamanda faaliyete geçireceğiz.”

Kökal, Gül’e Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağının yer aldığı gümüş set hediye etti.