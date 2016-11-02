Vali Gül'den Sivasspor'a moral ziyareti

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Elazığspor maçı öncesi Sivasspor’a moral ziyaretinde bulundu.

Tesislere gelen Vali Gül’ü Sivasspor Kulübünün yöneticilerinden Faruk Taşseten ve teknik direktör Mesut Bakkal karşıladı.

Antrenman sahasına geçen Gül, kırmızı-beyazlı futbolcularla tek tek tokalaştı.

Bir şehrin kaderinin Sivasspor’a bağlı olduğunu belirten Gül, “Başarılı olduğunuzda herkesin yüzü gülüyor, başarısızlıkta herkesin yüzü asılıyor. İnşallah, hep böyle başarılı devam eder. Hocamızla ve takım arkadaşlarınızla beraber sizleri hep iyi günlerde ziyaret etmek isteriz. Sizleri seviyoruz ve şehir olarak yanınızdayız.” diye konuştu.

Gül, futbolcuların zaman zaman şehirde dolaşmasının vatandaşlara ve şehre moral ve motivasyon sağladığını aktararak, “Allah yolunuzu açık etsin, başarılar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Gül, daha sonra futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram etti.