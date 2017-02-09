Vali Gül'den Türkiye birincisi okula ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, halk oyunlarında Türkiye birincisi olan okulu ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 3-5 Haziran 2016 tarihinde Akşehir’de düzenlediği final yarışmasında, Türkiye şampiyonu olan Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencileri kutladı.

Gülyurt Mahallesi’nde bulunan okula ziyaret gerçekleştiren Gül’ü burada İl Milli Eğitimi Müdürü Mustafa Altınsoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Kazım Karabekir Paşa İlkokulu Müdürü Yusuf Yıldırım, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Özcan Duman ile okul aile birliği üyeleri karşıladı.

Daha sonra okulu gezerek Yıldırım’dan bilgi alan Gül, okul öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan sergi alanlarını gezdi. Sınıflarda öğrencilerle de bir araya gelen Vali Gül, çocuklara çeşitli sorular yönelterek bir süre sohbet etti.

Sivas Valisi Gül daha sonra minikler geleneksel düzenlemesiz dalda derece elde eden halk oyunları ekibini tebrik ederek, oyunlarını izledi. 12 erkek öğrenciden oluşan ekip ve il genelindeki turnuvada birinci olan futbol takımı ile hatıra fotoğrafı çekinen Gül, U 14 Milli Takımına seçilen Yasin Yıldız Gül ile bir süre görüştü.

Okul çevresinde de incelemelerde bulunan Gül, bahçedeki öğrenciler ve velilerle de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.