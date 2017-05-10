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Vali Gül'den ziyaret

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:45

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SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Ziya Gökalp Ortaokulunu ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyareti kapsamında, “Şiir sokağının” açılışını gerçekleştiren Gül, daha sonra sınıfları gezerek öğretmenler ve öğrenciler ile sohbet etti.

Okuldaki TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılış törenine de katılan Gül, yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda öğrencilerin bilgisayar, matematik, kimya, fizik, biyoloji, tarih, elektronik ve yabancı dil alanında hazırladığı projeleri inceleyen Gül, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Vali Davut Gül, bilim fuarını gezdikten sonra öğrencilerin müzik dinletisi programına katıldı.

Şiir Sokağı Sivas Valisi Davut Gül

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