Vali Gül'e ziyaretler
SİVAS (AA) – Erasmus Projesi kapsamında 10 ülkeden Sivas'a gelen 26 akademisyen ve idari personel Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Gül, Sivas'ın eğitim ve kültür anlamında zengin bir il olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Üniversitesi'nin 44 yıllık bir geçmişinin olduğunu aktaran Gül, "Kent meydanında bulunan Çifte Minareli Medrese ile 800 yıllık bir eğitim alt yapısı var Sivas'ın. Sizlerin ülkemize gelmesi, bizim akademisyenlerin yurt dışına gitmesi hem akademik çevre için hem de ülkeler arası bir zenginlik. Bu çalışmada şehrimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım iyi intiba ile ayrılır ve ülkemizin gönüllü elçisi olarak Türkiye'yi anlatmaya devam edersiniz." dedi.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu da Erasmus Projesi kapsamında daha önce de farklı ülkelerden akademisyenlerin Cumhuriyet Üniversitesi'ne gelerek kendi alanlarında hem ders verip hem de bilgi alış verişinde bulunduklarını hatırlatarak, "Bu yıl da 10 ülkeden yaklaşık 26 akademisyen ve idari personel şehrimizi ve üniversitemizi ziyarete geldi. 3 günde verimli bir süreç geçirdik. Hem şehrimizi hem de üniversitemizi tanıttık. Şehrimizi çok beğendiler." açıklamasında bulundu.
-
Yerli “mayın avcısı” göreve başladı
-
Başkentte balıkçılara şafak denetimi
-
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
-
Devrilen araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
-
Karaman'da kar yağışı
-
Başkentte AOÇ'deki kokoreççilere denetim
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.