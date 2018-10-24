Vali Gül'e ziyaretler

SİVAS (AA) – Erasmus Projesi kapsamında 10 ülkeden Sivas'a gelen 26 akademisyen ve idari personel Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Gül, Sivas'ın eğitim ve kültür anlamında zengin bir il olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Üniversitesi'nin 44 yıllık bir geçmişinin olduğunu aktaran Gül, "Kent meydanında bulunan Çifte Minareli Medrese ile 800 yıllık bir eğitim alt yapısı var Sivas'ın. Sizlerin ülkemize gelmesi, bizim akademisyenlerin yurt dışına gitmesi hem akademik çevre için hem de ülkeler arası bir zenginlik. Bu çalışmada şehrimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım iyi intiba ile ayrılır ve ülkemizin gönüllü elçisi olarak Türkiye'yi anlatmaya devam edersiniz." dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu da Erasmus Projesi kapsamında daha önce de farklı ülkelerden akademisyenlerin Cumhuriyet Üniversitesi'ne gelerek kendi alanlarında hem ders verip hem de bilgi alış verişinde bulunduklarını hatırlatarak, "Bu yıl da 10 ülkeden yaklaşık 26 akademisyen ve idari personel şehrimizi ve üniversitemizi ziyarete geldi. 3 günde verimli bir süreç geçirdik. Hem şehrimizi hem de üniversitemizi tanıttık. Şehrimizi çok beğendiler." açıklamasında bulundu.