Vali Gül'ün eşinden Gıda Bankasına ziyaret

SİVAS (AA) – Vali Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz gıda ve giyecek sunan Sivas Belediyesi bünyesindeki Gıda Bankasını ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda ve giyim reyonunu gezen ve burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gül, daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’dan Gıda Bankasının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özaydın, Gıda Bankasında ihtiyaç sahibi yaklaşık 3 bin aileye yardım eli uzatıldığını ifade ederek, paranın geçmediği, veren el ile alan elin buluştuğu yardım kuruluşunun önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Gülden Gül ise devletin sıcak kapısının her zaman ihtiyaç sahibi ailelere açık olduğunu aktararak, “Belediyemiz tarafından güzel bir uygulama başlatılmış ve uzun süredir devam ediyor. Burada şeffaf ve adil bir dağıtım gerçekleşiyor. Gıda Bankasının kurulmasında emeği geçen yetkililere ve burada görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Gül’ün eşi Gülden Gül’e ziyareti sırasında Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın ve Gönül Elçileri Projesi’nin üyeleri eşlik etti.