Vali Gül'ün ziyaretleri

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül kentte bulunan bazı il müdürlüklerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Çalışma ve İş Kurumu, İl Göç İdaresi, İl Nüfus ve Vatandaşlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İdari Hizmetler, İl Dernekler Müdürlükleri ile kısa adı SODES olan Sosyal Destek Proje Ofisini gezen Vali Gül, ilgililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçici bir süre mevcut binada hizmet verecek olan müdürlüklerdeki personelle de sohbet eden Gül, aksaklıklara mahal verilmeden vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Gül ayrıca, Sivas Valiliği’ne yeni bir hizmet binası kazandırmak için çalışmaların hızla devam ettiğini de sözlerine eklediği ifade edildi.