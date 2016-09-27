Vali Haktankaçmaz, Karakeçili ilçesini ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

Haktankaçmaz, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret ederek Kaymakam Emrah Uzun’dan ilçedeki kamu kurumlarının durumu ve köylerde yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar, Vali Haktankaçmaz’a elektrik kesintileri, kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları ve sulama kanalındaki su sorunlarını aktardı.

Daha sonra Karakeçili Belediye Başkanlığını ziyaret eden Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik’ten belediyenin yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Belediye Parkı’nda vatandaşlarla sohbet eden Haktankaçmaz, Karakeçili Aşireti’nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Haktankaçmaz, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen polis memuru Alparslan Yazıcı ve özel güvenlik görevlisi Volkan Pilavcı’nın kabirlerini ziyaret ederek dua etti.