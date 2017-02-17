Vali Haktankaçmaz Keskin'de
17 Şubat 2017 Cuma, 19:35
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Keskin ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Haktankaçmaz, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile birlikte ilçeye giderek, incelemelerde bulundu.
Haktankaçmaz ve beraberindekiler Keskin Kaymakamı Muammer Köken’i ziyaret ettikten sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Haktankaçmaz, ilçe hakkında bilgi aldıklarını söyledi.
İlçeye yapılacak olan müftülük binasının arsasını da gezen Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Dede Yıldırım’dan bilgi aldı.