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Vali Haktankaçmaz'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret

29 Eylül 2016 Perşembe, 17:13
Vali Haktankaçmaz'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosunu ziyaret etti.

Haktankaçmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, AA’nın bu ülkenin haberlerini duyurmasında, tanıtılmasında ve yayınlanmasında çok ciddi bir görev üstlendiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AA’nın verdiği mücadelenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, “Çok kısa bir sürede ‘Dakika Dakika FETÖ’nün Darbe Girişimi’ kitabını bastırdı. Bu kitap, darbe girişimini gelecek nesillere aktarmak için çok önemli. AA, ne kadar önemli bir kurum olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi.” dedi.

Haktankaçmaz, muhabir Muhammet Fatih Gökmen’den de kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı (AA) Kırıkkale Bürosu Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ziyaret

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