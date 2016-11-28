Vali Haktankaçmaz'ın MKEK ziyareti

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ait bazı fabrikaları ziyaret etti.

İlk olarak Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Haktankaçmaz, çalışmalar hakkında Müdür Mustafa Çuvaloğlu’ndan bilgi aldı.

Haktankaçmaz, daha sonra Barut Fabrikası ve Hurda İşletmesi Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Son olarak altyapı çalışmaları devam eden Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret eden Vali Haktankaçmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kurumları gezme ve tanıma programı çerçevesinde MKEK’a ait bazı fabrikaları ziyaret ettiğini söyledi.

Haktankaçmaz, Silah İhtisas OSB’nin Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Silah İhtisas OSB Türkiye’de bir ilk. Savunma sanayi tesislerini içinde barındıracak. Kırıkkale savunma sanayinin üssü, merkezi. Bu nedenle Silah İhtisas OSB’nin de kentte bulunmasını çok önemsiyoruz.” diye konuştu.