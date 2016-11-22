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Vali Kamçı'dan AA'ya ziyaret

22 Kasım 2016 Salı, 14:15
Vali Kamçı'dan AA'ya ziyaret

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KAYSERİ (AA) – Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Kayseri Bölge Müdürü Tevfik Işık ile görüşerek kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Kamçı, bölge müdürlüğü personeliyle de bir süre sohbet etti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için güvenilir ve doğru haber üretilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Kamçı, Anadolu Ajansı’nın bu anlamda önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık ise Anadolu Ajansı’nın misyon ve vizyonuna uygun haberler üreterek, Türkiye’ye hizmet etmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Vali Kamçı, hatıra fotoğrafı çektirdiği AA personeline çalışmalarında başarı diledi.

AA Kayseri Bölge Müdürü Tevfik Işık Vali Süleyman Kamçı ziyaret

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