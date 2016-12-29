Vali Kamçı’nın eşi şehit ailelerini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) – Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya’nın ailelerini ziyaret etti.

Suriye’de icra edilen operasyonda şehit olan Çelik ve Kökkaya’nın ailesini ziyaret eden Kamçı, ailenin acısını paylaştıklarını belirterek ülkenin bekasına, barış ve kardeşliğine kast eden, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen hain odakların amaçlarına asla ulaşamayacaklarını söyledi.

Şehit ailelerinin daima yanlarında olduklarını kaydeden Kamçı, “Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız.” dedi.

Ziyarette Kamçı’ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik eşlik etti.

