Vali Meral tüm organlarını bağışladı
KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Fahri Meral, "Bir Organ Bir Hayat" diyerek tüm organlarını bağışladı.
Organ bağışı haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz ve Karaman Organ Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAR-ON-DER) Başkanı Ercan Çalışkan, Vali Meral’i makamında ziyaret etti.
Arslan, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Meral’e bilgiler verdi. Sonra Meral, kendisini organ bağışçısı yapan evraklara imza attı.
Vali Meral, burada yaptığı konuşmada, Organ Bağış Haftası’nın, kamuoyunu bilinçlendirmek ve organ naklinin yaygınlaştırılması açısından önemli olduğunu söyledi.
Organ bağışı yapan her insanın nakil bekleyen nice hastalara umut olduğunu belirten Meral, şunları kaydetti:
"Organ bağışı en kutsal olan yaşama hakkını devam ettirme çabasıdır. Bu nedenle organ nakli konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, organ nakline teşvik etmek için gerekli çalışma ve gayret gösterilmelidir. Bir cana hayat vermenin bütün bir insanlığa hayat vermekle eş değerde tutan dinimizin bu konuya verdiği önemi unutmamak lazım. Öncelikle organ bağışının tıbbi ve hukuki gereklilikleri var. Bütün şartlar oluştuktan sonra yapılacak olan organ bağışı, hayata tutunmayı bekleyen insanlarımız için bir umut olacaktır."
Bu kapsamda konunun önemini toplumun tüm kesimlerine doğru bir şekilde aktararak halkın bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Vali Meral, etkinlikler kapsamında bütün vatandaşları da organ bağışında bulunmaya davet etti.
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