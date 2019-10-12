Vali Meral'den Akarköy'e ziyaret
KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Fahri Meral, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'ü ziyaret etti.
Ziyarette Vali Fahri Meral, bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Kazımkarabekir İl Genel Meclis Üyeleri Durmuş Demirci ve Durmuş Kılbasanlı'nın da eşlik ettiği ziyarette Vali Meral, köyde bir süre incelemelerde bulunarak muhtar Recep Turhan'dan köyün mevcut durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldı.
Köylerinin ziyaret edilmesinden duydukları mutluluğu ifade eden vatandaşlar sorunlarını dinleyen Vali Fahri Meral ve il genel meclis üyelerine teşekkür etti.
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