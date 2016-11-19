Vali Pekmez muhtarlarla buluştu

AKSARAY (AA)- Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Baymış köyünü ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi.

Pekmez, yaptığı konuşmada, köylerin sorunlarını yerinde görmek istediğinden dolayı ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

Köylerin sorunlarının çözümü için çalışmalar yapıldığını aktaran Pekmez, “Köylerimizin yol, su, taş ihtiyaçları var. İmkanlar ölçüsünde her yıl üzerine biraz daha koyarak bu hizmetleri geliştireceğiz. Bizim kapımız sizler için sonuna kadar açık. Aksaray’da görev yaptığımız süre içerisinde sizlerle birlikte faydalı hizmetler yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Selami Hüner, İl Genel Meclisi Üyesi Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile 24 köy muhtarı katıldı.

Öte yandan Güzelyurt Kaymakamı Yakup Güven, Vali Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Güzelyurt ilçesinin sorunlarının değerlendirildiği ziyarette, Kaymakam Güven’den bilgi alan Vali Pekmez, ilçelerin sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde yapılan değerlendirmelerin önemini vurgulayarak işlerin planlanması, ilçelerin ihtiyaçlarına göre yapılarak bir çalışma takvimi oluşturulacağını kaydetti.

Ziyarete, ilçe sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.