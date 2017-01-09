Vali Pekmez'in eşinden şehit ailelerine ziyaret

AKSARAY (AA)- Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, şehit ailelerini ziyaret etti.

Pekmez, Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ile 2003 yılında şehit olan Tuncay Tunçbeden’in annesi Anakız Tunçbeden ve 1997 yılında şehit olan Serkan Emekli’nin babası Mustafa Emekli ile 1997 yılında şehit olan Erdal Akbulut’un eşi ve kızını evlerinde ziyaret etti.

Pekmez, ziyaretler dolayısıyla yaptığı açıklamada, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu belirtti.

Şehit ailelerinin bir sıkıntısı varsa çözmek istediklerini dile getiren Pekmez, “Biz her zaman söylüyoruz. Ne yapsak şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimiz sayesinde bu topraklarda hep beraber varlığımızı sürdürüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Devletimiz ve bizlerde her zaman sizlerin yanındayız. Sizleri ziyaret ederek varsa sıkıntı ve sorunlarınızı çözmek istiyoruz. Bu bizim görevimizdir.” ifadelerini kullandı.