Vali Şahin: 12 vatandaşımız tedavi altına alındı

Vali Vasip Şahin, Bayrampaşa’da yangının meydana geldi iş merkezinde incelemelerde bulundu. İtfaiye yetkililerinden çalışmalara ilişkin veri bölge Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vali Şahin. yangının 10.25’te çıktığını, 10.29’da ise itfaiyenin müdahale ettiğini vurgulayarak, “Meslek yeri plastik aksam ürettiği için söndürmek basit yok. derhal yoklama aşağıda. Söndürme ve soğutma çalışmaları bir müddet daha devam edecek. Hastaneye intikal eden 12 vatandaşımız var. Bunlardan 1 tanesinin durumu diğerlerine göre müdahale edilmesi gereken bir durum. Diğerleri hafif. Yangına 71 araç 148 personelle müdahale ediliyor. Icabında itfaiye helikopteri kullanılacak. Lüzum yangının biçimi, gerek dumaz yoğunluğu sebebiyle değerleme aşamasındalar” ifadelerini kullandı.

Yangın sebebiyle bir okulun tatil edildiğini de vurgulayan Şahin, “Kaymakamlığımız bizimle görüşerek bir okulumuzda eğitime ara verdirdi. Önlem amaçlıydı. Okula yansıyan yangınla ilgili bir koşul değil. Tedbiren yapıldı. Eğitime yarın devam edilecek” biçiminde konuştu.

Vali Şahin, yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmaları arkasında yapılacak incelemelerle belirleneceğini kaydetti.