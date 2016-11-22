Vali Şahin: Hastaneye intikal eden 12 vatandaşımız var

Vali Vasip Şahin, Bayrampaşa’da yangının meydana geldi meslek merkezinde incelemelerde bulundu. İtfaiye yetkililerinden çalışmalara ilişkin data bölge Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vali Şahin. yangının 10.25’te çıktığını, 10.29’da ise itfaiyenin müdahale ettiğini vurgulayarak, “Iş yeri plastik aksam ürettiği için söndürmek basit değil. hemen teftiş aşağı. Söndürme ve soğutma çalışmaları bir müddet daha devam edecek. Hastaneye intikal eden 12 vatandaşımız var. Bunlardan 1 tanesinin durumu diğerlerine kadar müdahale edilmesi gereken bir koşul. Diğerleri hafif. Yangına 71 vasıta 148 personelle müdahale ediliyor. Icabında itfaiye helikopteri kullanılacak. Lüzum yangının biçimi, lüzum dumaz yoğunluğu nedeniyle değerleme aşamasındalar” ifadelerini kullandı.

Yangın sebebiyle bir okulun tatil edildiğini de vurgulayan Şahin, “Kaymakamlığımız bizimle görüşerek bir okulumuzda eğitime ara verdirdi. Önlem amaçlıydı. Okula yansıyan yangınla ilgili bir şart yok. Tedbiren yapıldı. Eğitime yarın devam edilecek” biçiminde konuştu.

Vali Şahin, yangının çıkış nedeninin soğutma çalışmaları ardındaki yapılacak incelemelerle belirleneceğini kaydetti.