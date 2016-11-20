Vali Şahin: Kumkapından kaçanlardan 37si geri getirildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Selimpaşa’da kurulan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne emrindeki Silivri Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret etti. Vasip Şahin’e ziyaretinde Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel, Silivri Güvenlik Müdürü Hakan Er, Silivri Jandarma Komutanı Ahmet Hakan Karaaslan da eşlik etti. Merkezde kalan göçmenlerle sohbet eden Vali Şahin, çocuklara da değişik hediyeler verdi. Vali Şahin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Burası 3, 5 aydır üstünde çalıştığımız bir bölüm, geri gönderme merkezi burası. İstanbul’da bildiğiniz gibi tek merkezimiz vardı Kumkapı’da, o da çok iyi şartlarda değildi. Takriben bir, bir buçuk senedir bir arayış içerisindeydik İstanbul’da yerinde bir yer bulma anlamında. Avrupa Yakası’nda iki noktamız var. Burada Silivri Geri Gönderme Merkezi, Çatalca Binkılıç Geri Gönderme Merkezimiz. Bir De Anadolu Yakası’nda yeni yer tespitini yaptık, Hazine’den bir yer görev edildi ve orada da takriben bin 200 birey kapasiteli bir geri gönderme merkezi yapacağız. Bağlı niyet yasa dışı bir şekilde ülkemize girmiş olan ve ülke dışına gönderilmesi gereken yabancıların işlemlerinin tamamlanıncaya değin dinç bir şekilde muhafaza altında tutulması. Bu anlamda da buradaki birazcık önce geldiğimde gördüğüm tespitlere tarafından çok modern bir misafirhane yapılmış. Uluslararası standartta, her türlü imkanın ve hizmetin yapıldığı bir bina olmuş burası. Aynı şekilde diğer hizmet binalarımızı da yine milletlerarası standartlarda yapmayı planladık. Binkılıç o da 350 kapasiteli de inşallah 15 güne değin orayı açacağız. Burası 260 kapasiteli şimdi 170 misafirimiz var, yani 90 daha kapasiteniz var. İşlemleri süren bir takım yabancılar var, onlar işlemleri tamamlandıkça buraya aktarılacak. Şunu söyleyebiliriz, inşallah o Kumkapı’nın çağdaş olmayan şartları ortadan kalkmış olacak. Ülkemize yaraşır bir şekilde yabancıların buradan davetli edilip her tarafta ülkelerine dinç bir şekilde dönmesine hizmet eden hoş çağdaş tesisler oldu” diye konuştu.

“Buralar elverişli olduğu için buradan saptama ettik”

“Kent merkezlerine bundan böyle bizim aradığımız standartlara hitap edecek yer bulmak güç” diyen Vali Şahin, “Hazine’ye ait mülkiyet ya da arsa noktasında fazla olanak değil maalesef. Dolayısıyla hem daha iyi imkanların sağlanması hem de bu misafirlerimizin güvenliğinin daha iyi bir şekilde sağlanması noktasında buralar kullanışlı olduğu için buradan saptama ettik. Yeniden Anadolu Yakası’nda da havaalanına oldukça yakın bir noktada tesisi kuracağız “ ifadelerini kullandı.

“Kumkapı’dan kaçanlardan 37’si yakalandı”

Kumkapı’da yaşanan olay hakkında da bilgiler veren Vali Şahin, “Kumkapı’da bir uyuşturucu bağımlısı yabancının maalesef bir yangın çıkarması ile oluşan bir şamata, onların yangından korunmasını temin etmek nedeniyle avluya alınıyor. Avluya alınan misafirlerden bir kısmı güvenlik görevlisini de zorlayarak dışarı çıkıyorlar. Bunların toplam sayısı 123, orada kalan misafirlerimizin tamamı çıkmış yok. 123 tanesi burayı terk ediyorlar. Gece boyu zaten emniyet güçleri arkadaşlarımız bu konuda ciddi aramalar yaptılar. şu anda geri kabul merkezine geri getirilenler 37’yi buldu. Yeniden elimizde yabancılar var. Bu yabancıların buradan ayrılan misafirlerimiz mi, diğer kişiler mi olduğu noktasındaki tahlil ve saptama çalışmaları devam ediyor. O Kadar zannediyorum oysa derhal elimizdeki yabancılardan bir kısmını da buradan ayrılan kişiler, er geç isimleri tespit edilip bitmiş misafirhaneye alınacaktır” biçiminde konuştu.

Vali Vasip Şahin, Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi’ndeki incelemelerinin arkasında Silivri’den ayrıldı. Geri Gönderme Merkezi, Selimpaşa’da FETÖ’ye ait olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Hazine’ye devredilen öğrenci yurdu binasında kuruldu.

Yusuf Eker

