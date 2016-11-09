Vali Şahinden 10 Kasım mesajı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. vefat yıl dönümü dolayısıyla yazılmış bir mesaj yayınladı. Mesajda 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Şahin, Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük kahramanlar tamamen milletimizin aşılması imkansız görünen zorlukları aştığını belirtti. Şahin, bu zorluklardan bir tanesinin de 15 Temmuz darbe girişi olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz gecesi millete yönelen ihanet hareketinin boş yere çıkartıldığını açıklama etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bânîsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 78. sene dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün Mustafa Kemal’i kavramak; Cumhuriyet’e ve onun demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan yapısına sahip çıkmak; milletin birliğini, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle görmek, bu uğurda her türlü fedakârlığa hazır olmak demektir. Bugün Mustafa Kemal’i bilmek; yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine içeri almamak ve milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılmak için mücâdele etmek; ulusal kültürümüze sahip çıkarak bitmiş büyük bir uygarlık tesisi için cehdetmek demektir.

Milletimiz, tarihi baştan başa Mustafa Kemal gibi büyük kahramanlar doğruca ye’se kapılmayıp aşılması imkansız görünen nice zorlukları aşmıştır. Bunun en son örneği, 15 Temmuz gecesi bu ülkenin ve milletin huzuruna, istikrarına, istiklâline, istikbâline, meşrû yönetimine, seçilmiş meclisine ve iradesine yönelen ihanet hareketi boş yere çıkarılarak tüm dünyaya gösterilmiştir. Hiç değişkenlik değil ancak Türk milleti, istiklâli uğruna mücadeleden ilelebet geri durmayacak ve artık de bağrında daha nice Mustafa Kemaller yetiştirecektir. Bu duygularla, vefatının 78. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tabanca arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi hürmet, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun.”