Vali Şentürk, Akpınar'da incelemelerde bulundu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Akpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Akpınar ziyaretinde, Kaymakam Hicabi Aytemür’den ilçe hakkında brifing aldı.

Kaymakamlıkta daire amirleri ile bir toplantı yapan Şentürk, ilçenin gelişmesi için yapılacak hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Şentürk, ilçeye bağlı Eldelek Demirci köyünde yer alan ve halk arasında “uyuz hamamı” olarak bilinen havuzu incelediğini, bölgede bulunan termal suyun daha verimli kullanılması için gerekli çalışmanın başlatılacağını belirtti.

Vali Şentürk’ün ziyaretine, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan da eşlik etti.