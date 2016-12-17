Vali Şentürk, engellileri sevindirdi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, engelli vatandaşlara 10 akülü, 25 tekerlekli sandalye dağıttı.

Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşma yapan Şentürk, engelli vatandaşların yüzlerini gülerken görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve dağıtılan araçlar hakkında bilgiler veren Vali Şentürk, şöyle konuştu:

“Bugün, engelli vatandaşlarımızın fedakar annelerine daha önce verdiğimiz bir sözü yerine getiriyoruz. Devletimiz, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolay sürdürmeleri için her türlü yardımı yapmaktadır. Biz de onlara gereken desteği vermekteyiz. Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli çocuklarımıza bir gün boyunca bakacak, aileleri de gündelik işleriyle ilgilenecekler. Engelli çocuklarımız evlerinden servisle alınıp buraya getiriliyor, çıkışta da tekrar evlerine bırakılıyor. Ülkemizde var olan birkaç merkezden en teferruatlı olan bakım merkezi bizimki. Engel diye bir şey yoktur, bu çocuklarımız bizlere kutsal birer emanettir..”

Milletvekili Mikail Arslan da engellilere desteklerinden dolayı Vali Şentürk’e teşekkür etti. Arslan, “Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli çocuklarımızın bakımı konusunda ailelere çok yardımcı olmaktadır. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmetler vermek adına çalışmalar yürütmekteyiz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 10 akülü, 25 tekerlekli sandalyenin dağıtımı yapıldı.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, ilgili kurum amirleri ve engelli vatandaşların yakınları katıldı.