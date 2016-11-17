Vali Şentürk, gençlerle bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.

Uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla hizmete açılan “Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi”nde tedavi gören gençlerle buluşan Şentürk, onların topluma faydalı yeni bireyler olarak yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Danışma merkezinde madde bağımlısı olan gençlerin, aldıkları kurs ve eğitimlerle meslek ve sanat sahibi olacaklarını vurgulayan Şentürk, “Onların maddi, manevi sıkıntılarını gidermek ve topluma yeniden kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Uyuşturucuyla mücadele etmek için bu projeyi hayata geçirdik. Kırşehir’de bu kapsamda bulunan bütün gençlerimize çok yönlü bir tedavi uyguluyoruz. Gençlerimiz burada tıbbi tedavinin yanı sıra sosyal etkinliklere de katılıyorlar. Bilgisayar odasında teknolojiden yararlanıyor, masa tenisi oynuyor, ibadetlerini yerine getiriyorlar. Amacımız, burada tedavi gören evlatlarımızı hünerli ve donanımlı bir şekilde topluma yeniden kazandırmak.” sözlerini kullandı.

Meslek ve sanat edindirme kursunu başarıyla tamamlayan gençlerin iş sahibi olacaklarını aktaran Şentürk, ” Aileler, burada verilen hizmetleri mutlaka bilmeli. Gençlerimiz manevi bir boşluk içerisindeler. Kendilerini yalnız hissettirmemek için, toplumda dışlanmış olarak hissetmemeleri için çocuklara ahlaki değerler, insani değerler aşılamaya çalışıyoruz.” dedi.

Merkezde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Altuntaş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.