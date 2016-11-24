Vali Şentürk, Gündüzlü Bakım Merkezi'ni inceledi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, engelli çocuklara hizmet verecek olan Gündüzlü Bakım Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Merkezin son durumu hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara ve yetkililerden bilgi alan Vali Şentürk, merkezin kısa sürede açılacağını söyledi.

Merkezde hem engelli çocuklara hem de ailelerine yönelik hizmet verileceğini aktaran Şentürk, şöyle konuştu:

“Gündüzlü Bakım Merkezi, engelli çocuklarımıza burada bir gün boyunca hizmet verecek. Böylelikle aileler, engelli çocuklarını buraya tam gün bırakabilecekler. Engelli çocuklarımızın rehabilitasyonuna yönelik hizmetlerin sunulacağı merkezde, fizik tedavi odası, revir, aile eğitim odası, el sanatları atölyesi, fizyoterapi odası gibi bölümler yer alıyor. Çocuklarımız, burada gün boyunca akıllı tahtada eğitimlerini alacaklar, kendilerine ayrılmış özel bölümlerde tedavilerini görecekler. Engelli çocuklarımız, servisle evlerinden alınıp evlerine bırakılacaklar.” dedi.

Şentürk, Gündüzlü Bakım Merkezi’nin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olan Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı hizmet vereceğini sözlerine ekledi.