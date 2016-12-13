Vali Şentürk muhtarları dinledi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentürk, Kırşehir Valiliği toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

İletilen sorunlara kısa sürede çözümler üretileceğini belirten Şentürk, köylere çok güzel hizmetler götürüldüğünü ifade etti.

Mahalle ve köy muhtarlarından sorunlarını her zaman kendilerine iletmelerini isteyen Vali Şentürk, şunları kaydetti:

“Muhtarlar vatandaşların sorunlarının bize iletilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Köylerimizde yardıma muhtaç vatandaşlarımızı tespit edip bizlere bildirin. Ayrıca, sorunlarını çözmede vatandaşlarımıza yardımcı olun. İl Özel İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz ile köylerimize hizmet götürüyoruz. İçme suyu, altyapı, yol çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıl da köylerimize güzel hizmetler götürülecek.”

Toplantıya, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Atakan Alan da katıldı.