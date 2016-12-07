Vali Şentürk, okulları ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün, bazı okulları ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentürk Sırrı Kardeş İlk ve Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Aşıkpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

İlk olarak Sırrı Kardeş İlkokulu ve Ortaokulu’na giden Şentürk, Okul Müdürü Ayhan Altan’dan bilgi aldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Şentürk’e ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz de eşlik etti.

Daha sonra Cumhuriyet Ortaokulu’na geçen Vali Şentürk, Okul Müdürü Selim Erbaş’tan okul hakkında bilgiler aldı ve öğrencilerin durumunu öğrendi. Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir toplantı yapan Şentürk, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere çeşitli sorular soran Şentürk, doğru cevabı veren öğrencileri ödüllendirdi.

Şentürk, ziyarette yaptığı konuşmada, eğitimde marka kent olan Kırşehir’de kaliteyi daha da artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Öğrencilerin eğitimlerini önemsediklerini vurgulayan Şentürk, “Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. İlerde bizlerin yerini sizler alacak ve ülkeye sizler yön vereceksiniz. Gelişen teknolojiye de ayak uydurarak donanımlı bir şekilde kendinizi geleceğe hazırlayacaksınız. Bunda öğretmenlerinizin ve ailelerinizin de rolü büyük. Sadece derslerde veya sınavlarda başarılı olmak için değil, hayatın her alanında iyi noktalara gelmek için derslerinize iyi çalışarak kendinizi geliştirmelisiniz. İnanıyorum ki ülkemizi bulunduğu yerden daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Programına, Aşıkpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nda devam eden ve Okul Müdürü Hüseyin Bulur’dan bilgi alan Şentürk, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Şentürk, okul binasında incelemelerde bulundu.