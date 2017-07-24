Vali Şentürk'den gaziye ziyaret

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Hakkari’de terör saldırısında yaralanan gaziyi evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki evinde gazi Uzman Çavuş Akif Gürler ile ilgilenerek sohbet eden Vali Şentürk, ailesi ve kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şentürk, burada yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin refahı için gece-gündüz demeden iç ve dış düşmanlarla mücadele eden güvenlik mensuplarının hepsinin birer kahraman olduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerinin verdiği onurlu mücadele sayesinde birlik ve beraberlik ruhunu hiç bir gücün bozamayacağını vurgulayan Şentürk, “Devletimiz şehit yakınlarına ve gazilerimize her zaman destek olmaktadır. Bizler de Kırşehir’deki şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındayız. Onları yalnız bırakmıyor, sık sık ziyaret ederek birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Bu duygularla, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gazi Akif Gürler de Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK’nın havan saldırısı sonucu yaralandığına işaret ederek, bir süre tedavi gördüğünü aktardı. Vali Şentürk’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Gürler, verdiği destek için teşekkür etti.