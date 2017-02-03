Vali Şentürk'ten Akçakent ilçesine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Akçakent ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakent Kaymakamı Serhat Doğan ve ilçe protokolüyle ilçede yürütülen yatırımlar hakkında brifing alan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, muhtarlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Açıklamada, Şentürk’ün, “Akçakent’te yürütülen çalışmaları yakından takip ediyorum. Yatırımlar ilçemizin gelişip kalkınması adına önemli. İlçemizin büyük kısmına kilit parke döşendi ve yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarını ve köyleriyle ilgili meseleleri bizlere iletsinler. Biz de sorunlara kurumlarımızla koordineli bir şekilde çözüm bulalım. İlçemizin eksikliklerinin bir an önce giderilmesi için de gerekli çalışmalar yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Şentürk’ün Akçakent ilçesi ziyaretinde İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Altuntaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan ve daire müdürleri hazır bulundu.