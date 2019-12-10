Vali Sezer Bahşılı ilçesini ziyaret etti
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Sezer, Kaymakam Ahmet Altun, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ve diğer yetkililerle Kaymakamlıkta bir araya geldi.
Daha sonra Barbaros İlkokulu'nu ziyaret eden Sezer, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, okulun konferans salonunda muhtarlarla düzenlenen toplantıya katıldı.
Sezer, toplantıda muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.
Toplantının ardından ilçede devam bazı çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sezer, Topal Dede Türbesi'ni de ziyaret etti.
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